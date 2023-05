Ça sent déjà le Festival d’été sur les plaines d’Abraham

Même s’il reste encore 44 jours avant le premier concert, le Festival d’été de Québec a déjà amorcé le montage de sa grande scène et l’aménagement des plaines d’Abraham.

Depuis mardi matin, des ouvriers, de la machinerie et des piles de clôtures métalliques ont envahi le site qui verra défiler les Foo Fighters, Imagine Dragons, Green Day et plusieurs autres grandes vedettes d’ici et d’ailleurs, du 6 au 16 juillet.

Le FEQ s’y prend quelques jours à l’avance cette année. Par le passé, les travaux sur les Plaines débutaient plutôt au début du mois de juin.

Selon le directeur général Nicolas Racine, l’organisation du festival a simplement saisi l’occasion de prendre possession du terrain plus tôt.

«Ça va nous permettre de mieux nous préparer. C’est quand même un gros projet d’installation. Je ne pense pas que nous allons terminer plus tôt pour autant. Comme toutes les années, ça va aller jusqu’à la fin. Ça nous donne de la marge de manœuvre, notamment par rapport à la météo.»

Aucun changement important n’est prévu au site des plaines d’Abraham. Les modifications les plus significatives sur les sites du FEQ sont celles prévues sur la deuxième scène, le plateau double du parc de la Francophonie, à laquelle sera annexée une zone «expérientielle» au parc Georges V.