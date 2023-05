Deux matchs de la LNH au MetLife Stadium la saison prochaine

La Ligue nationale de hockey (LNH) tiendra deux matchs de saison régulière au MetLife Stadium d’East Rutherford en février 2024 et les équipes situées le plus près du secteur seront en vedette.

Tel que rapporté mardi par diverses sources, dont l’expert hockey du réseau NHL Network Kevin Weekes, les Islanders et les Rangers croiseront le fer dans un duel tout new-yorkais, tandis que les Devils du New Jersey se mesureront aux Flyers de Philadelphie. Ces parties se dérouleront durant deux jours consécutifs dans le cadre de la Série des stades de la LNH.

Le domicile des Giants et des Jets de New York dans la NFL n’a pas encore accueilli de joutes du circuit Bettman. Dans la région new-yorkaise, le dernier duel en plein air remonte au 1er janvier 2018 quand les Blueshirts avaient défait les Sabres de Buffalo 3 à 2 en prolongation devant plus de 41 000 personnes au Citi Field, le stade des Mets.

Quelques années plus tôt, les Rangers s’étaient frottés aux Devils et aux Islanders, soit les 26 et 29 janvier 2014 respectivement, sous les yeux de 50 000 spectateurs et plus au Yankee Stadium à chaque occasion.