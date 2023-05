Emballage plus facile à ouvrir et nouveau logo: les tranches de fromage Kraft revampées

L’emballage des tranches de fromage Singles de Kraft a subi une transformation de A à Z afin de répondre à la plainte la plus fréquente des consommateurs, c’est-à-dire «l’impossibilité d'ouvrir facilement l'emballage transparent», selon la compagnie.

L’accès difficile au contenu fromager des emballages des Singles de Kraft, un véritable casse-tête pour les consommateurs qui auraient été nombreux à critiquer le produit pour cette raison, aurait ainsi engendré une toute première refonte de son empaquetage en cinq ans, a rapporté CNN mardi.

Ainsi, un nouveau rabat plus texturé ainsi qu’un matériel plus robuste faciliterait l’ouverture du produit.

Au passage, la compagnie en a profité pour redessiner le logo et changer l’apparence générale du produit, afin de le rendre plus attrayant sur les étagères et lui donner une apparence «plus contemporaine», a noté l’analyste et directeur général chez GlobalData Retail, Neil Saunders, qui indique voir un déclin du produit dans la dernière décennie.

«Il y a une perception générale que les tranches de fromage transformé Singles sont artificielles et n'ont pas si bon goût. Kraft Singles ne se connecte pas non plus très bien avec les jeunes», aurait-il précisé à CNN.