Jean-Sébastien Giguère se revoit un peu en Sergeï Bobrovsky depuis le début des séries

Jean-Sébastien Giguère a gagné le trophée Conn-Smythe en 2003 même s’il n’avait pas soulevé la coupe Stanley cette année-là avec les Ducks d’Anaheim. Quatre ans plus tard, il a conduit les Ducks à leur première conquête en triomphant des Sénateurs d’Ottawa en finale.

La pression pour un gardien en séries, Giguère sait exactement ce que ça représente. En entrevue téléphonique au Journal au lendemain de ce gain de 1 à 0 des Panthers de la Floride contre les Hurricanes de la Caroline, il ne peut s’empêcher de sourire quand on lui parle de Sergeï Bobrovsky et de son fabuleux parcours depuis le début des séries.

«Je pense que Bobrovsky a le même sentiment en ce moment que je pouvais avoir à mes belles saisons avec les Ducks, a-t-il répliqué. Mais c’est vraiment difficile d’identifier ce qui fait en sorte que tu deviens dans une zone imbattable.»

«On dirait que les rondelles qui ne devraient pas te toucher, elles te touchent. Il y a des occasions où je ne voyais même pas la rondelle et je faisais l’arrêt. C’est la même chose pour Bob. Quand ça ne va pas bien, tu peux faire exactement le même déplacement et la même lecture, mais la rondelle refuse de te frapper.»

Giguère n’a pas identifié un élément précis dans la technique de Bobrovsky pour expliquer son retour au sommet.

«À mes yeux, il y a un aspect très important et c’est sa préparation, a-t-il dit. Il ne peut pas atteindre ce niveau sans une grande préparation. Il n’élève pas son niveau de jeu par hasard. Plus les séries avancent et plus il est dominant.»

REUTERS/Joe Giza

«Je n’ai pas remarqué un aspect technique précis. Il est toujours à la bonne place, il fait de bons déplacements et il est rapide. Bob est un vétéran dans la LNH. Il travaille aussi avec Robbie Tallas depuis longtemps comme entraîneur des gardiens. Il est vraiment en confiance. La différence la plus grande se retrouve probablement au niveau mental. La tête est à la même place que le corps. Il se sent bien.»

Giguère est le dernier joueur de la LNH à avoir gravé son nom sur le trophée Conn-Smythe sans en ressortir dans le camp des vainqueurs. En 2003, Martin Brodeur et les Devils avaient battu les Ducks en sept matchs.

Dans une zone

Le Journal a consulté deux entraîneurs des gardiens pour décortiquer le jeu de Bobrovsky. Au début des séries, le numéro 72 n’était même pas l’homme de confiance de Paul Maurice. Il a obtenu un premier départ à partir du quatrième match du premier tour contre les Bruins de Boston, remplaçant Alex Lyon.

Depuis ce temps, Bobrosvky a un dossier de 10-2 avec une moyenne de 2,15 et un taux d’efficacité de ,935.

«Ma réponse sera probablement ennuyante. Mais je vois surtout un gardien dans une confiance parfaite. Il voit la rondelle grosse comme un ballon de plage et il a le sentiment que le jeu se déroule au ralenti. Il respire la confiance. Et ses coéquipiers le ressentent. Il a aussi éliminé deux grosses équipes dès le départ avec les Bruins et les Maple Leafs. C’est énorme pour sa confiance.»

Cette réponse provenait d’un entraîneur des gardiens chez les rangs professionnels, mais qui a demandé à garder l’anonymat.

Du Kiprusoff en Bobrovsky

L’autre espion est David Marcoux, l’ancien entraîneur des gardiens avec les Flames de Calgary et les Hurricanes de la Caroline.

Getty Images via AFP

«Bobrosvky a toujours eu les qualités athlétiques, a souligné Marcoux qui opère toujours une école de gardiens à Calgary. Il a les ingrédients pour dominer au niveau de la LNH. Il l’a déjà fait dans le passé en gagnant deux fois le Vézina (2013 et 2017). Mais il a trouvé une façon de replacer tous les ingrédients ensemble au meilleur moment de l’année. Quand je pense à mes années avec Miikka Kiprusoff à Calgary, je revois Kipper en Bob.»

«Bobrovksy a de bons déplacements, il a une flexibilité avec ses mains, il couvre très bien le bas du filet et il a les instincts pour bien lire le jeu, a-t-il enchaîné. J’aime aussi ses qualités de patineur et ses nombreux harponnages pour bloquer des passes ou rediriger des rondelles. Il est au sommet de son art.»

Moins de tirs...

En retard 0 à 3 dans cette finale de l’Est, les Hurricanes s’accrocheront maintenant à la moindre parcelle d’espoir. Pour Giguère, il y a peut-être une solution. Et ce n’est pas celle qu’on peut penser.

«Les Hurricanes ont des chances, mais ils ne marquent pas, a dit l’ancien choix de premier tour des Whalers d’Hartford en 1995. Bob est rentré dans leur tête. Je crois qu’ils devraient changer leur approche. Ils disent qu’ils doivent décocher plus de tirs et ne pas en gaspiller. À mon avis, ils gagneraient à faire le contraire. Moins de tirs, mais de meilleurs tirs. Ils n’ont pas le choix de le faire bouger encore plus. Tu y arrives souvent avec une passe de plus à la place d’un tir. Il est tellement dans sa zone qu’il bloquera tous les tirs qu’il peut voir.»

Le mystère Bobrovsky demeure entier pour les joueurs des Hurricanes

Photo AFP

Jesperi Kotkaniemi n’entendait pas à rire lorsqu’il est rentré au vestiaire après que ses coéquipiers et lui eurent été victimes d’une soirée parfaite de Sergei Bobrovsky.

On a beau dire qu’une image vaut mille mots, la séquence où l’on voit l’ancien attaquant du Canadien s’y prendre à trois fois pour fracasser son bâton se résume à une seule: frustration.

On le serait à moins. Kotkaniemi et ses coéquipiers font face à l’élimination après avoir perdu trois matchs par la marge d’un seul but, dont deux en prolongation.

Bobrovsky semble être un mystère plus difficile à percer que celui de la Caramilk, des pyramides d’Égypte et des cités d’or réunis ensemble.

Le gardien de 34 ans se dirige allègrement vers l’obtention du trophée Conn Smythe. Depuis qu’il a pris le relais d’Alex Lyon dans le troisième match de la série de premier tour, face aux Bruins, il est intraitable.

Statistiques à la hausse

Son taux d’efficacité de ,935 et sa moyenne de buts alloués de 2,15 représentent des améliorations considérables comparativement aux statistiques maintenues en saison régulière (,901 et 3,07).

La question que l’on peut se poser est la suivante: assistons-nous à un réveil de Bobrovsky, l’homme de 10 M$ des Panthers, ou Paul Maurice a-t-il réussi à faire lever le gâteau de sa recette défensive?

Les statistiques compilées par la firme Sportlogiq démontrent que la première hypothèse est la bonne.

Depuis le début des séries, les Panthers présentent des statistiques défensives pires que celles de la saison régulière. Par chance, Bobrovsky tient le fort. Il domine présentement les gardiens du circuit avec 0,72 but sauvé par match.

Photo AFP

En saison régulière, il affichait une statistique négative (-0,37), ce qui signifie qu’il accordait plus de buts qu’il aurait normalement dû.

Des attaquants discrets

Le gardien russe a stoppé les 67 derniers tirs qu’il a affrontés et 110 des 111 derniers que les hommes de Rod Brind’Amour lui a envoyés. Le défenseur Jalen Chatfield, dans la première période du deuxième match, est le dernier à pouvoir se vanter de l’avoir déjoué.

D’ailleurs, si les Hurricanes souhaitent renverser la vapeur (bonne chance!), il faudra assurément une plus grande contribution des attaquants. Ceux-ci n’ont toujours pas été en mesure de trouver le fond du filet des Panthers à forces égales.

Jordan Martinook, dans le quatrième match de la série face aux Devils, a été le dernier à y parvenir. On parle d’une sécheresse de 349 m 10 s. On comprend que les Hurricanes ont dominé les défenseurs du circuit avec 59 buts en saison régulière, mais ça va leur prendre un peu d’aide.