Kim Kardashian n’est pas pressée de se remettre en couple

Kim Kardashian s'est exprimée sur sa vie amoureuse après sa séparation de Pete Davidson.

• À lire aussi: Kim Kardashian a embauché un professeur de théâtre pour se préparer à son rôle dans «American Horror Story»

Lors d'une apparition lundi sur le podcast On Purpose with Jay Shetty, la fondatrice de SKIMS a admis qu'elle n'était pas opposée à retrouver l'amour neuf mois après sa rupture avec la vedette du Saturday Night Live. Mais sans se presser...

AFP

« Je serai toujours désespérément une romantique et je voudrai toujours être amoureuse et j'aimerais certainement partager ma vie avec quelqu'un et j'aimerais créer une vie avec quelqu'un », a-t-elle déclaré. Néanmoins, elle ajoute : « Je prendrai mon temps, c'est certain ».

Kim Kardashian a également précisé : « Si je peux analyser tout ce que j’ai raté et essayer de ne pas faire les mêmes erreurs, je prendrai vraiment mon temps. Je pense qu'il faut que ce soit différent pour moi. C'est évidemment une situation très difficile à vivre parce que... comment s'y prendre ? »

La femme d'affaires et personnalité de la télévision est célibataire depuis sa rupture avec Pete Davidson en août 2022. Leur relation a duré neuf mois. Ils sont tombés amoureux en novembre 2021.

AFP

La vedette de la téléréalité a expliqué dans son interview qu'« il y a tellement de facteurs » qu'elle prend en compte pour choisir un partenaire et a indiqué que, en tant que mère, elle doit être « attentive aux personnes qui entrent dans (sa) vie ». Kim Kardashian a quatre enfants avec son ex-mari Kanye West : North, neuf ans, Saint, sept ans, Chicago, cinq ans, et Psalm, quatre ans.

« Je croirai toujours en l'amour et je le voudrai toujours, a poursuivi Kim Kardashian dans le podcast. Je pense que c'est une partie tellement magique de la vie. Mais je pense que je suis très bien comme ça pour prendre mon temps et ne pas me précipiter. »

Elle a ajouté : « Il se passe tellement de choses que je ne me sens pas seule. Je pense que c'est vraiment important. Je crois, je crois toujours. Je pense que tout ce qui doit arriver arrivera. »

Que sera, sera ?