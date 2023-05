La recherche de vérité est parfois ardue

Le Journal a publié l’article « Effet limité de la COVID » qui traitait de santé mentale selon une étude faite par l’Université McGill. Je fus étonné par les chiffres qui y figuraient, au point de me demander où ils étaient allés les chercher quand on sait ce qui se passe sur le terrain, pour en arriver à affirmer que le problème était minime.

Je dis cela parce que je sais que partout dans les centres communautaires à travers le Québec, les cas de détresse ont empiré. Dans celui où je suis bénévole, on a mis en place un système de communications téléphoniques pour prendre régulièrement des nouvelles de nos membres. On les appelait une à deux fois par semaine pour savoir comment ils allaient et s’ils avaient besoin d’aide. Et croyez-en mon expérience, les demandes ont explosé de façon exponentielle.

Le gouvernement lui-même avait recruté des gens pour appeler le monde afin de leur demander s’ils avaient besoin d’aide et s’ils savaient où aller pour se faire vacciner. Ce n’est pas rien ! Donc, affirmer que la COVID a eu un effet limité sur la santé mentale des Québécois, c’est faire l’autruche pour ne pas voir l’état réel de la population.

D’ailleurs on n’a qu’à jeter un œil sur les drames humains survenus au Québec ces derniers mois pour voir que la santé mentale n’est pas au top.

François Alepins

On dit souvent qu’on fait dire ce qu’on veut aux statistiques, mais il faut aussi spécifier que l’échantillonnage des gens qu’on a interrogés teinte aussi beaucoup le résultat final. Comme vous, je serais portée à croire le contraire.