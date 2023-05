La vedette du tapis rouge à Cannes est... un chihuahua

Il n’y a pas beaucoup de monde qui peut se vanter d’avoir une photo avec plusieurs acteurs vedettes du Festival de Cannes cette année, mais l’un de ceux-ci est un chihuahua.

Johnny Depp, Frédérique Bel, Adèle Exarchopoulos, Jason Fernández, Rossy de Palma et plusieurs autres ont pris quelques secondes pour poser avec l’animal.

La chienne Savanagh qui est suivie par près de 3000 personnes connait beaucoup de succès sur le tapis rouge.

Cécile Forest, propriétaire de Savanagh, a expliqué au média Ouest-France qu’elle a trouvé un moyen original d’immortalisé le moment.

«Je n’aime pas trop être sur les photos et cela me permet de garder des souvenirs originaux et impérissables», dit-elle.