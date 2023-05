Laurentides : un sexagénaire manque à l’appel depuis le début du mois

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour retrouver un sexagénaire qui manque à l’appel depuis le début du mois de mai à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, dans les Laurentides.

Marc Laurin, 60 ans, a été vu pour la dernière fois dans le secteur de la rue des Pins, où il habitait au début du mois de mai, et ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Il mesure 1,85 m (6 pi) et pèse 110 kg (242 lb). Il est chauve et a les yeux bleus. Il est reconnaissable par son sourcil gauche plus élevé et par sa barbe blanche d’environ six à huit pouces, a précisé la SQ.

Toute personne qui aurait de l’information permettant de localiser Marc Laurin peut communiquer avec le 911.