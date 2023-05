Le Bloc Québécois: un engagement mou envers le PQ

Les militants du Bloc Québécois, réunis en congrès, ont été incapables d’adopter une résolution reconnaissant le Parti Québécois comme la seule formation politique de l’Assemblée nationale à porter la cause souverainiste.

Les délégués ont plutôt choisi de faire du Bloc un rassembleur des indépendantistes de toutes allégeances en rappelant les liens historiques et privilégiés avec le PQ.

Les congressistes ont évité une chicane. Toutefois, ils continuent d’entretenir la confusion et l’ambiguïté sur les intentions réelles de Québec solidaire.

En choisissant de ne pas conclure une alliance claire et solide avec le PQ, le Bloc sème des cailloux sur le chemin de l’indépendance.

PQ vs QS

Si le PQ nous avait habitués à la grande valse sur l’indépendance avec ses pas en avant, de côté et en arrière, son nouveau chef a mis un terme à la valse-hésitation et milite clairement pour la cause souverainiste.

Il est vrai que de son côté QS s’affiche souverainiste, mais il a assorti sa quête d’une démarche d’assemblée constituante qui risque d’aboutir au maintien du Québec dans le Canada.

QS veut faire le plein de votes pour son projet de société, autant chez les fédéralistes que chez les souverainistes. Cela explique son discours alambiqué sur la protection du français, sur la laïcité et sur l’immigration.

On comprend donc la raison du penchant des Qsistes pour le NPD. Le Bloc n’est pas dans leurs cartons et ils rêvent de voir le PQ disparaître.

Fiabilité vs trahison

Le chemin vers l’indépendance semble vouloir se rouvrir. Les bloquistes auraient intérêt à être plus méticuleux dans le choix des compagnons pour le parcourir.

QS est réticent aux ententes électorales. Il en a rejeté une que ses porte-parole avaient conclue du temps de Jean-François Lisée à la tête du PQ.

À vouloir trop embrasser, le Bloc risque d’être mal étreint!