Les Blue Jays sont étonnamment derniers: voici ce qui cloche à Toronto

Les Blue Jays sont derniers de leur section. Leurs amateurs ne doivent pas s’alarmer, car leur dossier est toujours au-dessus de la barre des 0,500 et ils évoluent dans la meilleure section de la ligue. Néanmoins, les Jays déçoivent et ont perdu sept de leurs dix derniers matchs. Voici ce qui cloche:

Pauvre Manoah

L’as lanceur des Jays Alek Manoah a toujours dominé. Ce n’est pas compliqué, il devait déjà être un bon lanceur avant même d’apprendre à marcher. Choix de première ronde en 2019, il est trop fort depuis qu’il a mis les pieds dans le baseball professionnel.

Neuf victoires et deux défaites, c’était son année recrue. L’an dernier, il a obtenu 16 victoires, ce qui le plaçait déjà parmi la crème mondiale au monticule. Sa moyenne de points mérités (2,24) a témoigné de sa domination en 2022.

L’adversaire frappait à peine pour 0,200 contre lui. Cette année? C'est 0,276. Sa moyenne de points alloués est de 5,15. Il a accordé 55 coups sûrs et 33 buts sur balles en 50 manches.

Pour vous donner une idée, il avait accordé 55 buts sur balles l’an passé en 196 manches. Ce ne sont même pas des chiffres acceptables pour un cinquième partant dans les majeures, et il est censé être le numéro un.

Il a obtenu une victoire en dix départs. C’est la raison principale expliquant les déboires des Jays. Manoah n’est plus le même lanceur et après dix départs, c’est plus qu’inquiétant.

Springer paraît bien, mais c’est tout

Avec un contrat de six ans et 150M$ en poche avec les Jays, le souriant George Springer a la pression liée au statut de supervedette.

Et il peut sembler en être une avec quelques catchs spectaculaires et des circuits dans la stratosphère, mais la réalité, c’est qu’il ne fait pas le travail, George Springer.

Il doit se rendre sur les buts et il ne le fait pas assez.

Sa moyenne de présence sur les buts s’élève à 0,312, ce qui n’est pas si mauvais, mais ça doit monter pour aider les autres gros canons à produire des points.

Springer s’élance très fort et a beaucoup de puissance, mais il n’a que deux doubles et six circuits, donc quelque chose dans son approche au bâton ne fonctionne pas et il est temps qu’il soit plus utile aux Jays, qui regretteront un tel contrat plus tôt que tard.

Berrios a été surestimé

Ça semblait être un vol quand les Blue Jays ont réussi à aller chercher Jose Berrios en 2021, alors qu’il était avec les Twins.

Dans la mi-vingtaine, il venait de connaître deux saisons de 14 victoires avec des moyennes de points mérités en bas de 3,90. Ça lui a permis d’obtenir un contrat de sept ans et 131M$ avec les Jays.

Après une première bonne moitié de saison à Toronto en 2021, il ne lance plus comme un lanceur à 15M$ par année. Il a présenté une ronflante moyenne de points mérités de 5,23 l’an dernier et elle s’élève à 4,61 en 2023.

Il a remporté trois de ses neuf départs. Pourquoi? Ses lancers ne déjouent personne. Il a accordé 199 coups sûrs en 172 manches l’an passé et 54 en 52 cette année.

À Toronto, on commence à se demander comment l’équipe peut espérer aller loin avec un partant comme Berrios, qui devrait faire partie des meilleurs, mais qui dans les faits se fait cogner depuis deux ans par tous les clubs.

Aucune belle surprise

Des joueurs qu’on n’attendait pas ont causé la surprise dans les dernières années pour contribuer au succès de l’équipe, comme Santiago Espinal, Alejandro Kirk et Cavan Biggo.

Mais cette année, c’est l’inverse. À part le vieux Kevin Kiermaier qui offre un solide rendement et une moyenne de 0,310, plusieurs autres joueurs peinent à aider l’équipe quand les gros canons dorment.

Le receveur Kirk a seulement deux circuits et 12 points produits.

Encore cette année, Cavan Biggio s’éloigne de plus en plus des majeures, avec une pauvre moyenne de 0,127 en 63 apparitions au bâton.

Et Santiago Espinal, qui était au Match des étoiles l’an dernier, a de la misère à percer la formation partante avec sa moyenne de 0,205.

Pendant ce temps-là, l’équipe compte sur les Guerrero, Bichette et Chapman, qui continuent d’en faire beaucoup, mais ça va prendre d’autres héros avant longtemps pour ramener l’équipe au sommet.