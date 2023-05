Les équipes qui gagnent sont toutes à Québec depuis 10 mois

Mais qu’est-ce qu’il y a dans l’eau à Québec? C’est la question que se posent peut-être plusieurs observateurs après avoir vu les équipes de la région aligner les championnats au cours des 10 derniers mois.

La capitale nationale surfe sur une incroyable séquence où pas moins de six de ses équipes ont remporté un titre majeur depuis l’automne dernier.

Récapitulons cette série de succès entamée le 18 septembre dernier, quand les Capitales ont été sacrés champions de la Ligue Frontière de baseball. Un exploit réalisé à la maison, devant leurs partisans, et qui a mis la table à un automne victorieux.

DIDIER DEBUSSCHERE / JOURNAL DE QUÉBEC

Puis, sur un terrain de football, le Blizzard du Séminaire Saint-François (SSF) a enlevé les grands honneurs du Bol d’Or Juvénile D1. Le lendemain, c’était au tour des Titans de Limoilou de réaliser le même exploit au niveau collégial D1.

À peine quelques jours plus tard, le Rouge et Or de l’Université Laval retournait au sommet du football universitaire canadien avec une victoire spectaculaire à la Coupe Vanier.

DIDIER DEBUSSCHERE / JOURNAL DE QUÉBEC

Le mois dernier, ce fut au tour du Blizzard du SSF de rejoindre le cercle des vainqueurs grâce à son triomphe au championnat canadien de hockey M18 AAA. Les Remparts ont finalement mis un point (d’exclamation) final à cette heureuse séquence en étant sacrés champions des séries éliminatoires de la LHJMQ.

«Stabilité»

Pour l’homme d’affaires Jacques Tanguay, grandement impliqué dans les sports de la région, c’est avant tout une affaire de stabilité.

«Le modèle commence à se répandre de plus en plus. La vraie raison, c’est la stabilité des organisations et des dirigeants», assure-t-il.

«Le Rouge et Or n’aurait jamais connu ce succès-là dans les deux dernières décennies si on n’avait jamais eu de la stabilité chez les entraîneurs. C'est une famille qui s’est bâtie sur 25 ans et qui est restée excessivement stable. C’est la même chose avec Michel Laplante chez les Capitales et avec Patrick [Roy] chez les Remparts.»

Son acolyte de longue date Patrick Roy vante la qualité des leaders de ces équipes auréolées de gloire. «C’est facile à expliquer pour le football avec des gars comme Glen Constantin et Mathieu Bertrand qui sont des passionnés et qui réussissent à amener des bons joueurs», a-t-il louangé.

«[Avec les Capitales] Michel Laplante est vraiment investi et a son club à cœur. Il est toujours proche. Quand tu as des gens de cette qualité-là, ça permet aux équipes de connaître du succès.»

«Impact incroyablement positif»

S’il y a «un peu du hasard» dans cette succession d’honneurs, il n’en demeure pas moins qu’il en rejaillit un «impact incroyablement positif» sur la région, croit le président des Capitales, Michel Laplante.

Ce dernier se rappelle 2006, année où Capitales, Rouge et Or et Remparts avaient savouré les plus grands honneurs.

«Quand les trois clubs gagnent dans la même année, ça a un impact dans les sports à Québec. C’est fou. Les gens se sentent positifs, les gens se sentent gagnants. Il y a quelque chose de très le fun», avance Laplante.

Même le maire Bruno Marchand a souligné le fait d’armes lors d’une conférence de presse, hier. «Québec, ville de champions, c’est le cas!» a-t-il lancé avant d’énumérer les clubs vainqueurs.

«Les victoires sportives comme ça, je pense, redynamisent une ville. C’était glorieux.»

Et ce n’est pas terminé. Les Remparts pourraient bien en ajouter une couche en soulevant la troisième coupe Memorial de leur histoire dans les prochains jours, à Kamloops.

La compétition s’annonce féroce, mais qui a envie de parier contre une équipe de Québec par les temps qui courent?

– Avec la collaboration de Richard Boutin