QS presse le gouvernement de régulariser 10 000 immigrants au statut précaire

Gabriel Nadeau-Dubois et Guillaume Cliche-Rivard pressent le gouvernement de régulariser 10 000 personnes issues de l'immigration au statut précaire.

Les deux élus de Québec solidaire étaient accompagnés par une dizaine de jeunes immigrants présentement «menacés de déportation» lorsqu’ils ont formulé cette demande, en conférence de presse à l’Assemblée nationale, mardi matin.

«Moi, je pense qu'on a le devoir de ne pas les laisser tomber. C'est ce que je demande au gouvernement de François Legault aujourd'hui. Laissez-les rester», a lancé Gabriel Nadeau-Dubois.

Le porte-parole de Québec solidaire a souligné que ces personnes se trouvent déjà sur le territoire et qu’ils ont déjà appris le français. «Ces jeunes-là, ce sont des Québécois, c'est des Québécoises. Ils veulent construire le Québec avec nous autres, mais ils sont menacés de déportation», a-t-il ajouté.

La requête de Québec solidaire vise la régularisation de 10 000 personnes immigrantes au statut précaire au cours de la prochaine année. Appelé à préciser ce qu’est ce «statut précaire», le député Guillaume Cliche-Rivard a expliqué que cette expression «englobe la plupart des statuts».

«On peut avoir un statut précaire au Canada, par exemple parce que notre visa a expiré. On peut, dans le cas de certains dernièrement, être demandeurs d'asile déboutés. Donc, ils ont perdu leur demande. Ils sont pour certains en contestation, pour d'autres non, pour certains, ils ont épuisé leurs recours», a-t-il illustré.

M. Cliche-Rivard estime par ailleurs que le Québec aurait le pouvoir de mettre en place un programme de régularisation, même si l’octroi de la résidence permanente est du ressort du gouvernement fédéral.

«Le Québec a toute la législation et toute l'autorité de le faire de manière législative et réglementaire. Alors, ça suffit que la ministre le dise, et ça pourrait être fait», a-t-il dit.

Legault réagit

Un peu plus tard dans la journée, François Legault a dit être «sensible» face à la situation des jeunes «qui sont mal pris et qui cherchent une manière d’améliorer leur qualité de vie».

«Maintenant, il s’agit d’un domaine qui est de compétence partagée entre Québec et Ottawa. Québec a la responsabilité de l’immigration économique. On veut discuter avec Ottawa pour avoir plus de pouvoir dans le reste de l’immigration, mais cette partie de l’immigration, ça relève d’Ottawa», a-t-il ajouté aussitôt.

Enfin, le premier ministre a fait valoir qu’il faut aussi éviter que «des gens qui rentrent de façon irrégulière passent devant les gens qui sont arrivés de façon régulière».