Rachid Badouri et Mehdi Bousaidan seront en vedette dans une nouvelle série policière comique

Rachid Badouri et Mehdi Bousaidan travaillent présentement sur une nouvelle série policière comique dans laquelle ils joueront des acteurs misérables qui se retrouvent pris dans des infiltrations policières, a appris Le Journal. La série sera coproduite par KOTV et Jumelage, la nouvelle boîte de production de Frédéric Pierre qui met de l’avant la diversité.

Rachid Badouri et Mehdi Bousaidan veulent faire un projet ensemble depuis déjà plusieurs années. En 2018, les deux humoristes avaient commencé à travailler sur un scénario de film qui n’avait finalement pas abouti. «C’était une comédie sur deux gars qui voulaient aller faire leur service en Syrie pour devenir des extrémistes, mais ils se ramassaient au nord de Sept-Îles», raconte Rachid.

Durant la pandémie, voyant que leur dynamique fonctionnait très bien dans des lives qu’ils faisaient sur Instagram, Rachid et Mehdi ont commencé à plancher sur un nouveau projet de série télé. Louis Morissette, que Rachid connaît bien grâce à sa division de production de spectacles KoScène, est arrivé dans le portrait.

Situations rocambolesques

Portant le titre de travail Double jeu, la série suivra deux acteurs québécois d’origines marocaine et algérienne (Rachid et Mehdi) qui tentent tant bien que mal de se dénicher des contrats de jeu. Pour gagner de l’argent, ils décideront de collaborer avec les services policiers, qui engagent souvent des acteurs pour simuler des prises d’otage.

«Parce qu’ils ont du talent, on leur proposera d’infiltrer différents groupes criminels, dit Mehdi. Ce seront des groupes comme une secte dans le nord du Québec, des riches hommes d’affaires ou des mafieux. Chaque fois qu’ils infiltreront un groupe, il y aura des conséquences. Ils vont s’embourber dans des situations assez rocambolesques.»

Ces infiltrations se feront également dans le secret des familles des deux personnages, qui vont leur raconter que tout va bien avec leur carrière d’acteur. «Mon personnage fait croire à sa famille qu’il est une superstar au Québec et qu’il fait des films avec Roy Dupuis», dit Mehdi.

«Ils ont une double vie au travail et une double vie dans leur vie personnelle, mentionne Rachid. Ça crée des effets boule de neige. Ils sont tellement dans le mensonge qu’ils commencent à y croire.»

La réalité montréalaise

En plus de KOTV, la série sera coproduite par la nouvelle boîte de Frédéric Pierre, Jumelage. «Une comédie policière, ça faisait longtemps que je voulais faire ça», indique le comédien et producteur, qui tournera aussi le mois prochain une série sur une famille québécoise d’origine haïtienne, Lakay Nou.

Avec sa boîte de production, Frédéric Pierre souhaite mettre la diversité dans des rôles clés, autant devant que derrière la caméra. «Je me suis rendu compte qu’aux États-Unis, quand ils ont commencé à avoir des producteurs, réalisateurs et scénaristes noirs, c’est là que ç’a pu bouger.»

«On ne veut pas faire une "émission ethnique", ce n’est pas ça du tout, dit Rachid. Ce qu’on veut, par contre, c’est que ça reflète exactement la réalité montréalaise. Il faut que ce soit naturel. [...] Ce sont deux gars avec un accent québécois et qui sont extrêmement fiers de leurs origines. Ils partagent la double culture depuis des années.»

En recherche de financement

Pour la réalisation de Double jeu, les producteurs envisagent d’avoir un réalisateur issu des communautés racisées. Pour le moment, trois des 12 épisodes de la saison ont été écrits par un groupe d’auteurs.

«La prochaine grosse étape sera d’aller chercher du financement, dit Frédéric Pierre. Si on l’obtient, on avance en production. On espère faire le tournage dans la prochaine année.» Déjà, un diffuseur serait intéressé par le projet.

La série changera assurément de nom au cours des prochains mois, car KOTV trouve que Double jeu ressemble trop au titre de son autre série, Virage – Double faute.

«C’était supposé s’appeler Les imposteurs, mais il y a un tabarnouche qui a volé le titre qui s’appelle Rachid Badouri, lance Rachid en riant, à propos de son émission sur Noovo. Mehdi m’en veut un peu pour ça. Mais non, on va trouver un autre titre!»