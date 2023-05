Une autre victime des rénovictions: une boutique adorée ferme après 28 ans à Montréal

Une boutique de meubles et d’articles seconde main du Mile End adorée des Montréalais et de son quartier est contrainte de fermer ses portes à cause de rénovictions.

« C’est vraiment dommage parce que cet endroit, c’était une communauté. Les gens se rejoignent ici depuis des années », déplore Thai Judiesch, la locataire du triplex au-dessus de la boutique Vintage Parc, elle aussi visée par l'expulsion.

Comme plusieurs résidents du coin, la jeune étudiante de 22 ans s’est rendue à la boutique dans le but de meubler son nouvel appartement. Elle rapidement constaté combien l’entreprise faisait partie du quartier.

« Il y a des gens qui viennent ici avec leurs enfants, puis leurs petits-enfants. C’est une adresse qui se transmet de génération en génération. C’est un endroit dont les gens discutaient entre eux », ajoute-t-elle.

« On se faisait déjà poser énormément de questions de la part de la clientèle, mais maintenant c’est définitif. Il y a beaucoup de gens qui sont tristes », explique Joshua Litton, un étudiant de 22 ans qui travaille à la boutique depuis septembre.

Onde de choc

Après 28 ans en affaires, le commerce qui offre des chaises, des tables, des vinyles et différents appareils électroniques seconde main aux Montréalais devra fermer boutique.

Celui que ses clients appelle affectueusement Marco, a finalement obtenu son avis d’expulsion après deux années à ne pas savoir ce qu'adviendrait de son local commercial.

Malgré son désir de demeurer près de la communauté, trouver un nouvel emplacement pour Vintage Parc à Montréal n’était pas envisageable.

« Il aurait fallu que je déménage dans un quartier que je ne connais pas et je suis rendu trop vieux pour ça », lance en riant Marco, le propriétaire.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux clients ont souligné combien ils avaient de bons souvenirs rattachés à cette boutique de l’Avenue du Parc.

« J’ai acheté trois meubles à cet endroit en emménageant à Montréal en 2016 et que les ai encore [...] je comptais y retourner pour meubler mon nouveau logement. Ça me rend triste de savoir qu’ils fermeront », souligne par exemple Jenalyn Alumnos Cacao, une cliente du commerce.

Dès septembre, Vintage Parc n’aura plus pignon sur l’Avenue du Parc, mais poursuivra ses opérations dans la municipalité d’Entrelacs dans Lanaudière. Il sera toujours possible de mettre la main sur des items en ligne. Les services de livraison et de réparation seront offerts hebdomadairement aux Montréalais.