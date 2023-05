Violence sexuelle et conjugale: Québec lance sept nouveaux tribunaux spécialisés

Le projet-pilote caquiste de déploiement de tribunaux spécialisés en violence sexuelle et conjugale se poursuit avec sept nouveaux projets pilotes.

C’est ce qu’a annoncé le gouvernement, mardi matin, dans le cadre de son tout premier colloque sur le tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale.

Ainsi, les palais de justice d’Alma, de Chicoutimi, de Rivière-du-Loup, de Rimouski (et points de services de Matane, Amqui et Mont-Joli), de Percé (et point de services Sainte-Anne-des-Monts), de New Carlisle (et point de service Carleton-sur-Mer) ainsi que celui de Shawinigan adopteront ces nouveaux tribunaux spécialisés.

«Le projet-pilote au palais de justice Shawinigan permettra de compléter le déploiement du tribunal spécialisé dans le district judiciaire de Saint-Maurice, alors que le palais de justice de La Tuque accueille aussi un projet pilote depuis avril 2022», a précisé le gouvernement.

Ces nouveaux tribunaux ont pour objectif d’offrir aux victimes de violences sexuelles ou conjugales de plaider leur cause devant des juges spécialement formés pour les entendre.

«Nous ne voulons plus que le processus judiciaire soit vécu comme un parcours du combattant. Les personnes victimes doivent être soutenues et se sentir en sécurité tout au long de leurs démarches. Elles ont trop longtemps été les dernières considérées dans le processus judiciaire», a notamment indiqué le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, par voie de communiqué.

Rappelons que Québec souhaite en déployer dans toutes les régions du Québec, d’ici le 30 novembre 2026.

Depuis janvier 2022, dix tribunaux spécialisés ont déjà vu le jour à Québec, Salaberry-de-Valleyfield, Granby, Drummondville, La Tuque, Laval, Sherbrooke, Lac-Mégantic, Sept-Îles et Montmagny.