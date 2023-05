Volvo investit dans une entreprise québécoise pour faire des voitures des sources d’énergie pour les maisons

Une entreprise québécoise qui veut faire économiser des milliers de dollars aux particuliers en leur permettant de consommer l’énergie de manière plus intelligente vient de recevoir un appui stratégique de Volvo.

Le géant suédois prend une participation minoritaire dans dcbel pour soutenir ses efforts en recherche et développement, ainsi qu’en commercialisation.

« Volvo nous a dit que nous avons la meilleure technologie au monde, la première qui permet la bidirectionnalité, c’est-à-dire qu’on peut utiliser l’énergie du véhicule pour alimenter les maisons », explique le pdg de dcbel, Marc-André Forget.

La station d’énergie dcbel r16 intègre un chargeur de véhicules électriques bidirectionnel multifonction et un onduleur solaire. En convertissant l’électricité produite par des panneaux solaires et celle stockée dans les batteries de la maison, dcbel permet d’optimiser la gestion d’énergie pour la maison et la voiture, tout en atténuant la demande énergétique sur les réseaux publics.

dcbel, qui est basée à Montréal et possède des bureaux à San Francisco et Paris, va aussi mettre en marché très bientôt le r8, une borne de recharge bidirectionnelle permettant simplement de prendre l’énergie du véhicule pour économiser des coûts d’énergie aux heures où elle est vendue plus cher.

Des économies substantielles

Dans certains endroits – et ce sera peut-être le cas au Québec un jour - les tarifs d’électricité augmentent aux heures de pointe. En Californie, par exemple, il en coûte 57 cents du kilowatt heure en début de soirée, alors que c’est 26 cents à midi.

« Alors, on pourra prendre l’énergie de la batterie de la voiture pour alimenter le souper et le bain des enfants et se servir des bas tarifs d’électricité la nuit pour recharger le véhicule. On fera économiser ainsi de 800$ à 1000$ à un ménage californien dans une année », estime M. Forget.

« La hausse des prix de l’énergie issue du réseau et les nombreuses pannes d’électricité sont des défis auxquels les consommateurs sont confrontés aujourd’hui. Notre investissement dans dcbel contribue à atténuer ces enjeux pour nos clients », a déclaré Alexander Petrofki, chef de la direction de Volvo Cars Tech Fund par voie de communiqué.

dcbel possède, dans une cinquantaine de pays, les brevets clés pour l’électrification. Son r8 sera un peu plus cher que les chargeurs de voitures électriques actuellement disponibles sur le marché, mais les économies d’énergies qu’il va procurer vont lui donner l’avantage.

D'autres partenariats seront annoncés

Volvo, qui a pris une participation minoritaire dans dcbel, va introduire sa technologie de partout dans le monde, mais sans exiger d’exclusivité.

« On travaille avec cinq autres fabricants automobiles, avec qui on a signé des ententes, et qui sont des concurrents de Volvo. dcbel va probablement passer de compagnie anonyme à une compagnie très connue assez rapidement », anticipe M. Forget, qui dit se préparer à cette croissance depuis cinq ans avec son équipe.

« Mais oui, il y a des moments où on trouve que c’est énorme! On est en train de bouleverser un marché avec beaucoup plus d’impact qu’on l’avait imaginé au départ », dit-il.

Tous les nouveaux véhicules électriques doivent être compatibles pour des chargeurs bidirectionnels et déjà, des véhicules déjà vendus, même les plus abordables dans la catégorie électrique.