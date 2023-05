CLOUTIER, Agathe

(née Yelle)



À Montréal, le 14 mai 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Agathe Cloutier (née Yelle), épouse de feu Monsieur Paul Cloutier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gaétan (Gisèle), Alain et Josée (André), ses petits-enfants Geneviève (Francis), Brigitte (Mathieu), Steve et Dave, ses arrière-petits-enfants Xavier, Zac, Olivia et Jacob ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 6700 Beaubien est, Montréal, le samedi 27 mai de 12h à 15h, suivi d'une liturgie de la Parole à la chapelle du complexe. La famille vous accueillera pour une réception après la cérémonie.