PEDNEAULT, Yvon



Le 23 avril 2023, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Yvon Pedneault, époux de feu Hazel Pedneault (née Nicholson). Il demeurait à Brossard. Il était le fils de feu Joseph-Charles ("Pitou") Pedneault et de feu Mme Jeannette Morin.Il laisse dans le deuil ses filles, Louise et Danielle (Pierre), son petit-fils Patrice, sa soeur Margot, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 24 juin 2023 de 14h à 17h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2Une célébration de la Parole aura lieu à 17h, à la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme caritatif de votre choix.