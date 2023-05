LABELLE, Jean-Paul



À Longueuil, le 19 mai 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Jean-Paul Labelle, époux de feu Evéline Nadeau.Prédécédé par son frère Yvon (feu Claude), il laisse dans le deuil son frère André (Guy), ses soeurs Françoise et Claudette (Jean), son grand ami Denis, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 27 mai 2023 de 13h à 16h au :FABREVILLE, LAVAL450-473-5934www.rfgoyer.comUne célébration/liturgie suivra à 16h.