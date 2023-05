BEAUCHESNE (née SANCHE)

Jeannine



À Laval, le samedi 20 mai 2023, est décédée à l'âge de 92 ans, madame Jeannine Sanche, épouse de feu Jacques Beauchesne.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Charles), Elyse (Michel) et Alain (Nathalie), ses petits-enfants Marie-Hélène (Mireille), Andrée-Anne (Alexandre), Maxime, Simon (Julie), Véronique (Virginie), Mariélène (Alex) et Alexandra, ses arrière-petits-enfants Kelly-Ann, Lily-Rose, Raphaël, Loïc, Julian, Marcus, Florence, Arnaud, Zoé et Elliot, son frère André, sa belle-soeur Jeannine, plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Il rejoint ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs précédemment décédés.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 2 juin 2023, de 18h30 à 21h30 ainsi que le samedi 3 juin, de 9h à 12h suivi d'un goûter.Les funérailles seront célébrées le samedi 3 juin 2023, à 14h, en l'église Saint-Sylvain située au 750, boul. Saint-Sylvain, Laval.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Jean Marc Paquette seraient appréciés.