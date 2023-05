ZEPPETTINI, Joseph



Le vendredi 19 mai 2023 est décédé à son domicile Joseph Zeppettini (Joe), fils de feu Pietro et feu Artemisia. Dernier survivant de sa famille, il était le frère de John, Virginia, Italia (Mary), William, Annunziata (Nellie), Alfred et Gloria.Il laisse dans le deuil sa fille Maria et son gendre Jean-Marie, ainsi que ses neveux, nièces, filleuls, parents et amis.Tailleur (Joe Valet Service) et ancien résidant du Lac Connelly (Saint-Hippolyte).La famille recevra les condoléances le jeudi 25 mai 2023 de 14h à 17h, de 19h à 21h et le vendredi 26 mai de 8h à 9h30 au Complexe funéraire Urgel Bougie/Athos, situé au 1255 avenue Beaumont, Ville Mont-Royal.Une cérémonie aura lieu à l'église Notre-Dame-de-la-Défense le vendredi 26 mai à 10h. Il sera inhumé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Un merci sincère à tous les médecins, infirmières, infirmiers, préposées, préposés et autres intervenants pour leur professionnalisme ainsi que pour leur humanité auprès de Joe.