BAILLARGEON, René



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de René Baillargeon survenu le 10 mai 2023 aux soins intensifs du CUSM Site Glen à Montréal à l'âge de 83 ans.René était retraité de la Gendarmerie Royale du Canada ainsi que de Transports Canada.Il laisse dans le deuil sa conjointe bien-aimée Monique Perrier, sa belle-maman Denise, sa belle-soeur Yolande (feu André) et son ami Camille, son beau-frère Sylvain (Brenda) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Selon ses dernières volontés, il ne sera pas exposé.Ses proches se réuniront en toute intimité, en présence des cendres, le samedi 27 mai 2023, de 14h à 16h, à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec ou à la Société canadienne du cancer.