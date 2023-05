BOUGÉ, Gilles



De Boucherville, le 5 mai 2023, à l'âge de 72 ans, est décédé Monsieur Gilles Bougé, conjoint de Madame Nicole Doiron.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa mère Lucette Cadieux, ses fils François (Isabelle) et Benoit (Nadia), ses petits-enfants Xavier et Lysanne, son frère Jacques (Céline), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 3 juin 2023 de 12h à 16h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 |Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du complexe.