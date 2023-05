PERRIN, Hector



À Laval, le 18 avril 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Hector Perrin, époux de feu Claudette de l'Étoile.Il laisse dans le deuil sa fille Louise (Pierre Vallerand), ses frères et soeurs: feu Lucie, Rachel, Thérèse, Germaine et Raymond, ses belles-soeurs: Jeannine et Huguette, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et ses précieux amis de la famille Dinh et Jacques Phuoc.La famille recevra les condoléances le dimanche 28 mai 2023, de 14h à 17h à laUne cérémonie sera célébrée à 17h,en la chapelle de la Résidence funéraire Laval. Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à voir en direct ou en rediffusion la célébration viaVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et AVC ou à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.