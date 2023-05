COUDRON, Monique



Madame Monique Coudron est décédée le 5 mai 2023 à l'hôpital Santa Cabrini. Née en Belgique, Monique est citoyenne canadienne depuis plus de 50 ans.Elle laisse dans le deuil quelques parents en Belgique et ses amis des Résidences Cité-Rive et Tours Gouin où elle a vécu les quinze dernières années, ainsi que des milliers de jeunes à qui elle a enseigné la musique pendant plus de trente ans.Selon sa volonté, ses cendres seront inhumées aux côtés de sa mère et de sa soeur Simone au cimetière de Laval, situé au 5505 Rang du Bas St-François, le mardi 30 mai 2023 à 15h00.