THOUIN née MARTIN, Ghislaine



À Saint-Jérôme, le 6 avril 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Ghislaine Martin, épouse de feu Jean-Paul Thouin.Maintenant auprès de son époux Jean-Paul et de son fils Guy, elle laisse dans le deuil ses enfants Micheline (Gaston Riopel), Yves (Ginette Gervais), François et Benoit (Christine Pilote), ses petits-enfants Martine, Patrick, Marie-Josée, Stéphane, Francis, Émilie, Maude, Joey et Marc-Oliver, ses 10 arrière-petits-enfants, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 3 juin 2023 à partir de 13h, suivi des funérailles à 14h en :Saint-Jérôme, Qc, J5T 1T1Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.La famille désire remercier Janine Daigle et le personnel des soins palliatifs de Hôpital de Saint-Jérôme pour leur accompagnement et de la qualité des soins prodigués.