BIBAUD, Claude



24 septembre 1934 - 15 mai 2023À Laval, 15 mai 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé Claude Bibaud époux de Lise St-Onge.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils François (Lise Bélanger) et André (Lynne Ricard), ses petits-enfants Vincent, Marie-Claude, Karine et Maxime, son frère et soeurs Jacques (Claire Courcelles), feu Jacqueline, Rose et Blanche, sa belle-soeur Huguette St-Yves (Denis Collin), ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 3 juin 2023 de 9h à 12h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 11h30.Des dons à la Société Parkinson seraient appréciés.