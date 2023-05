MERCIER, Georges



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Georges Mercier, survenu le 10 mai 2023, à l'âge de 92 ans. Il était l'époux de madame Rollande Goupil.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Jocelyne), Micheline (Claude), Johanne (Jean-Marc) et Linda (Sylvain), ses petits-enfants Éric (Pascale), Sandra (David), Marie-Josée (Denis), Nathalie (Hugo), Catherine (Dominic), Frédéric (Mélanie) et Erika (Jonathan), ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 5 juin 2023, de 12 h à 16 h à la:Une cérémonie sera célébrée à 16 h, en la chapelle de la Résidence funéraire Curé-Poirier. Un petit goûter suivra à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher.La famille tient à remercier l'équipe des soins du CLSC Simonne-Monet-Chartrand, ainsi que l'équipe à domicile.