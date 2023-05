CLOUTIER, Hélène



Décédée à Mascouche le 16 mai 2023.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Pierre Vachon (Louise Martineau), Michel (Suzanne Poulin), Danielle et Brigitte (Jacques Bourgouin), 9 petits-enfants, 10 arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis au complexe :le vendredi 2 juin 2023 de 13h à 16h et de 18h à 21h et le samedi 3 juin 2023 de 8h30 à 9h30. Les funérailles auront lieu en l'Église St-Sylvain, 750 boulevard St-Sylvain, Laval, le samedi 3 juin 2023 à 10h.