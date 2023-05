BOIVIN, Laurent



La famille de Laurent Boivin a le regret d'annoncer son décès survenu le mercredi 17 mai 2023 à Montréal à l'âge de 72 ans. Il était le fils de feu Gérard Boivin et de feu Madeleine Blain.Il laisse dans le deuil ses soeurs Élaine et Lucie, sa nièce Émilie, son neveu Frédéric et sa petite-nièce Estelle ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 3 juin 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h.