GRÉGOIRE née GUÉRARD

Jacqueline



Le 25 avril 2023, à l'âge de 89 ans et 11 mois, est décédée Jacqueline Guérard épouse de feu Adélard Grégoire.Elle laisse dans le deuil ses filles Nicole Grégoire (Yves Bertrand), Lucie Grégoire (Richard Gilbert), ses deux petites-filles Stéphanie Bertrand (Michael Lapalme) et Jacinthe Bertrand (Cédric Aucoin), ses frères et soeurs Lucienne, Simone, Florent, Léopold, Thérèse, Fortunat et Raymond.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire :le dimanche 28 mai 2023 de 13h à 17h. Une cérémonie aura lieu à 16h30 au même endroit.