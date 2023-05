À Montréal ou ailleurs, Leo Carlsson est prêt à laisser sa marque

Le grand joueur de centre suédois Leo Carlsson représente un prix de consolation de luxe au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH). À ses yeux, il est prêt à faire un impact dans le circuit Bettman dès la saison prochaine.

Même si nous ne sommes jamais à l’abri d’une surprise au repêchage, Connor Bedard et Adam Fantilli devraient logiquement rejoindre les rangs des Blackhawks de Chicago et des Ducks d’Anaheim, respectivement.

La suite est plus compliquée. Les noms de Carlsson, de Will Smith et de Matvei Michkov ne sont que trois des options qui s’offrent aux Blue Jackets de Columbus, aux Sharks de San Jose et, évidemment, au Canadien de Montréal, qui complètent le top 5 de l’ordre de sélection.

«J’y ai pensé un peu, a admis Carlsson au site de la LNH. J’ai pensé aux besoins des Blue Jackets et à ceux des Sharks. Mais je n’y ai pas prêté attention plus qu’il le fallait.»

Déjà mûr

Muni d’un gabarit de 6 pi et 3 po et 198 lb et ayant évolué contre des hommes en première division suédoise lors des deux dernières saisons, Carlsson a un bagage qui pourrait lui permettre de faire ses premiers pas dans la LNH à 18 ans.

Son excellente tenue au Championnat du monde de l’IIHF, dans les derniers jours, lui a aussi permis d’être optimiste quant à la possibilité d’évoluer dans la meilleure ligue de hockey au monde en 2023-2024.

«Je n’ai aucun doute que je possède la confiance nécessaire pour y parvenir, a enchaîné Carlsson. Je ne peux pas assurer que ce sera le cas, mais je crois être en mesure de le faire. J’ai encore plusieurs étapes à franchir, mais je me sens bien.»

Pilotant un trio complété par les attaquants des Red Wings de Detroit Lucas Raymond et Jonatan Berggren, Carlsson a récolté trois buts et cinq points en sept duels jusqu’ici. Le tout, en étant le plus jeune joueur de l’histoire de la Suède au Mondial de l’IIHF.

«C’est plutôt fou, je dois l’admettre, a-t-il noté. Je n’y ai pas pensé en long et en large, mais c’est bien. C’est très significatif. C’est une superbe opportunité et c’est plaisant d’être ici.»

En saison régulière, avec le club d’Orebro, il a amassé 25 points en 44 matchs en 2022-2023 : une campagne désormais considérée comme une des meilleures de l’histoire de la ligue élite suédoise pour un joueur admissible au repêchage.

De quoi faire saliver les amateurs du Tricolore rêvant de le voir chuter au cinquième échelon.

«J’ai travaillé tellement fort toute l’année, a conclu Carlsson. Je suis très excité [pour le repêchage].»