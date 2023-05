Abus sexuels au hockey: action collective de plus de 15 M$ déposée contre la LHJMQ

Un ex-hockeyeur qui affirme avoir subi des abus sexuels lors de son passage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec veut intenter une action collective de plus de 15 millions $ contre la Ligue et ses 18 équipes.

« Avec la connaissance et l’acceptation des adultes qui devaient veiller à son bien-être, il a subi des bizutages, des brimades, et des abus sexuels, physiques et psychologiques », peut-on lire dans la demande déposée ce mercredi au palais de justice de Québec.

Carl Latulippe, 45 ans, y explique avoir joué dans la LHJMQ de 1994 à 1996, et que. Et dès son premier camp avec les Saguenéens de Chicoutimi, après avoir été repêché au premier tour, il dit avoir été abusé par des vétérans, dans un autobus, même si des entraîneurs s’y trouvaient aussi.

« Les entraîneurs étaient au courant de ce qui se passait, n’ont pas cessé les abus et, par leur inaction, ont donné le message que ces abus étaient permis, que les abuseurs ne seraient pas punis, et que les recrues n’avaient pas de choix que de les endurer », peut-on lire dans le document de cour.

« Endurer »

M. Latulippe affirme avoir voulu quitter l’équipe, mais sans rien dire « de peur d’être bloqué dans son cheminement futur et de l’atteinte de son rêve pour jouer dans la LNH ». Il aurait toutefois été convaincu de réintégrer l’équipe.

« [M. Latulippe] a alors mentionné que les vétérans ne se comportaient pas bien envers les recrues, sans entrer dans les détails, peut-on lire dans la demande. L’entraîneur de l’époque lui a alors répondu qu’il fallait endurer ces comportements, que ceux-ci ne duraient qu’un an et que ça formait le caractère. »

À son retour dans l’équipe, les abus auraient continué, avec des vétérans qui auraient même forcé les recrues à « leur remettre leur paie, sous peine de se faire battre ».

M. Latulippe a plus tard été échangé aux Voltigeurs de Drummondville, où d’autres abus seraient survenus.

Traumatisé des arénas

« Les abus subis ont eu un impact sérieux sur sa vie, indique le document de cour. Il a souffert de divers types de séquelles qui sont fréquemment observées chez les survivants d’abus. »

Parmi celles-ci, il donne en exemple une incapacité de remettre les pieds dans un aréna, ou encore son refus que son fils joue aussi au hockey « de peur qu’il subisse les mêmes abus ».

Convaincu qu’il n’était pas le seul à avoir vécu ces calvaires, il a ainsi intenté une action collective contre la LHJQM et ses 18 équipes. La Ligue canadienne de Hockey est également visée. Il réclame 15 millions $ à partager entre les membres du groupe, ainsi que des montants à verser individuellement.

« [Les organisations] sont solidairement responsables [...] de la création et de la tolérance d’une culture d’abus et de conduite criminelle à l’égard de joueurs mineurs qui comptaient [sur elles] pour veiller à leur bien-être », accuse M. Latulippe dans le document de cour.

La demande sera prochainement présentée à un juge de la Cour supérieure du Québec, qui devra donner son autorisation avant que l’action collective puisse aller de l’avant.