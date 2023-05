Course pour devenir co-porte-parole de QS: Manon Massé invite les personnes non binaires à se présenter

Manon Massé invite les personnes non binaires à se présenter pour un poste de co-porte-parole de Québec solidaire, mais le parti admet qu’il ne sait pas comment il gérerait cette situation si elle se présentait.

«Moi, j’invite, s’il y a des personnes non genrées qui veulent se présenter, qu’ils le fassent», a lancé Mme Massé en réponse à la question d’un journaliste qui lui demandait s’il ne serait pas temps d’avoir un porte-parole qui ne s’identifie ni comme homme ni comme femme à Québec solidaire.

Mais à l’heure actuelle, les statuts du parti prévoient deux postes de porte-parole, un masculin et un féminin. Pour Mme Massé, il ne s’agit pas d’un problème. «Nous, à QS, peu importe, les gens peuvent se présenter. Si ça arrive, on verra avec nos membres ce qu’on fait avec ça», a-t-elle dit.

Puis, à la question de savoir si une personne trans pourrait occuper un poste de porte-parole à QS, Mme Massé a été catégorique. «Une femme trans pourrait occuper le poste de porte-parole féminin, et un homme trans pourrait occuper le poste de porte-parole masculin».

Mme Massé a annoncé la semaine dernière qu’elle ne sollicitera pas de nouveau mandat comme co-porte-parole féminine de Québec solidaire.

La course pour élire les prochains porte-parole sera lancée au mois d’août, et l’élection aura lieu le 26 novembre au congrès du parti. Le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, se présentera pour que son mandat soit renouvelé.

La députée de Mercier, Ruba Ghazal, a déjà annoncé qu’elle se lançait dans la course pour succéder à Manon Massé.

Scénario hypothétique

Du côté de la permanence de Québec solidaire, on indique qu’une personne non binaire qui se lancerait dans la course ne pourrait pas occuper la fonction de porte-parole féminine, car les statuts du parti prévoient que 50% des porte-parole doivent être des femmes.

Mais est-ce à dire qu’une personne non binaire devrait nécessairement essayer de se faire élire à titre de porte-parole masculin, et essayer de remplacer Gabriel Nadeau-Dubois?

Pas nécessairement, nous a-t-on répondu. En fait, rien ne définit comment le parti gérerait une course advenant une telle candidature. «Quand les statuts ont été rédigés en 2006-2007, ces enjeux n’étaient pas aussi présents», souffle-t-on.

Comme cette situation ne s’est jamais présentée et qu’il ne s’agit pour l’instant que d’un scénario hypothétique, Québec solidaire se borne à souligner que «le parti s’arrangerait pour que la course se fasse de la façon la plus inclusive possible, en respectant [leurs] principes féministes».