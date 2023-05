[VIDÉO] Ed Sheeran surprend des étudiants d’une école secondaire de la Floride

Ed Sheeran a surpris les étudiants du département de musique d’une école secondaire de la Floride, vendredi dernier, lorsqu’il s’est introduit, avec sa guitare, dans le local de répétition de la fanfare.

En t-shirt, bermudas et espadrilles, l’auteur, compositeur et interprète britannique de 32 ans s’est joint aux jeunes musiciens des écoles Middleton et Blake, qui étaient en train de répéter son récent succès Eyes Closed.

Le musicien a profité de l’occasion pour remettre des billets à tous les étudiants pour sa prestation du 20 mai au Raymond James Stadium à Tampa Bay.

«J’ai pensé venir faire une visite et vous jouer quelques chansons. J’ai aussi amené des guitares pour votre département de musique. Demain, je vais jouer devant 72 000 personnes, mais aujourd’hui, je vais faire un petit truc avec vous, si ça vous convient», a-t-il dit aux étudiants médusés par cette visite surprise.

Il a interprété son succès Perfect devant des étudiants qui ont immortalisé ce moment surréel avec leurs téléphones. Il est resté quelques minutes pour signer des autographes et pour des photos. Ed Sheeran s’est joint vocalement à un quatuor de guitaristes qui interprétait sa chanson Photograph.