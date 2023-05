Ghazal réplique au chef du Bloc : Blanchet promeut un souverainisme qui ostracise les immigrants

Sous le règne d’Yves-François Blanchet, le Bloc québécois promeut un souverainisme qui ostracise les immigrants, dénonce la députée solidaire Ruba Ghazal.

«Il faut arrêter de pointer du doigt les immigrants et revenir à l’ouverture d’autrefois», a pesté mercredi la députée de Mercier, qui évoque même un «discours de peur» à l’endroit des nouveaux arrivants.

La solidaire a profité de sa tribune dans le cadre d’un débat sur une motion péquiste demandant le dévoilement public des archives de la commission Grenier pour répliquer aux salves du chef bloquiste. En début de semaine, Yves-François Blanchet a remis en doute ses allégeances souverainistes et même celles de sa formation politique car elle a déjà voté pour le Nouveau Parti démocratique au fédéral.

«Comment on peut rassembler quand on s’attaque à des personnes comme moi, qui veulent que le mouvement indépendantiste grandisse et s’élargisse partout dans la population, (...) chez toutes les personnes, peu importe leurs origines et d’où elles viennent? Comment on peut rassembler en menant une charge contre une enfant de la Loi 101, qui aime le Québec?»

Ruba Ghazal, qui sera de la course pour succéder à Manon Massé comme coporte-parole de Québec solidaire, a livré un vibrant plaidoyer pour la souveraineté du Québec et déploré que le mouvement indépendantiste soit divisé en deux camps.

«Une polarisation qui se fait souvent sur le dos des immigrants et ça, ça nuit aux immigrants, mais pas seulement à eux, ça nuit aussi à tout le Québec, à sa réputation ce genre de discours et ça nuit aussi au mouvement indépendantiste et à l’indépendance», a-t-elle insisté.

Pas le Québec de René-Lévesque

La députée de Mercier a donné en exemple une publicité controversée du Bloc comparant le chemin Roxham à un tout inclus.

«C’est blessant et ce n’est pas le Québec d’aujourd’hui, ce n’est pas le Québec de René Lévesque, pas le Québec de Gérald Godin dont je suis l’héritière».

Ruba Ghazal a dit avoir longtemps voté pour le Bloc québécois, du temps où le parti était dirigé par Gilles Duceppe. À cette époque, la formation politique était «progressiste», ouverte sur le monde et ouverte aux immigrants, a-t-elle enchaîné.

Elle affirme que Québec solidaire est indépendantiste, mais parle «différemment» de la souveraineté, c’est-à-dire «de façon rassembleuse» «en ayant un discours d’ouverture et de générosité envers les immigrants qui choisissent le Québec».

Le DGEQ invité à dévoiler ses archives

L’exposé n’a pas du tout plu au chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, qui juge que le moment était très mal choisi.

Les députés de l’Assemblée nationale se prononceront demain sur la proposition péquiste, mais tout indique que les élus québécois demanderont au Directeur général des élections du Québec de dévoiler publiquement les archives de la commission Grenier, qui a enquêté sur le financement du camp du « Non » lors du référendum de 1995 et qui font l'objet d'une ordonnance de non-publication.