«Imparfaite»: le projet sans «bullshit» de Julie Bélanger

En tournant sa série documentaire Imparfaite, Julie Bélanger avoue avoir été «challengée en tabarouette».

L’animatrice, aussi productrice au contenu, a délaissé avec ce nouveau projet le divertissement pour s’intéresser cette fois à l’humain, à la lumière après les épreuves et aux apprentissages qu’ont laissé les tempêtes.

Après son épuisement professionnel dans la mi-trentaine et la dépression de son frère quelques années plus tard, Julie Bélanger, qui est pourtant de nature discrète, a ressenti le besoin, presque viscéral, d‘en parler et de le faire sans filtre; d’y aller dans le «no bullshit», comme elle le dit.

«J’avais vraiment une quête de sens», a expliqué l’animatrice mardi lors de la présentation des premiers épisodes d’«Imparfaite» devant les médias, ajoutant que cette série avait été pour elle un véritable plongeon, mais le plus beau qu’elle se soit permis de faire.

Ouvrant carrément les portes de sa maison – ainsi que celle sur son amitié avec Mélanie Maynard, qui a commencé par un coup de foudre et qui s’est conclue il y a 14 ans en queue de poisson, entre autres –, elle sentait que pour aller vraiment au fond des choses, elle devait aussi se commettre.

«Je n’ai pas le choix de me mouiller comme ça si je veux qu’on en parle pour vrai. Sans ça, ça va rester en surface. Ça va rester un discours intellectuel sur le pardon [par exemple]», a-t-elle ensuite soulevé.

«Il y a plein de sujets qu’on aborde tous dans notre vie privée, mais qu’on n’aborde pas dans la vie publique, pourquoi? Pourquoi pas en fait?» a-t-elle questionné lors de la table ronde à laquelle l’Agence QMI a participé.

Parmi ces sujets, l’animatrice aborde notamment l’amitié féminine avec Ingrid Falaise, qu’elle a rencontrée dans le stationnement d’un monastère alors qu’elles se rendaient en thérapie fermée, la non-maternité avec Geneviève Brouillette, la dépression avec sa famille, les crises de panique avec José Gaudet, comment rebondir après une épreuve avec Maripier Morin et Dominique Bertrand, apprendre à s’aimer avec Michel Charette et bien sûr le pardon avec Mélanie Maynard.

Pardon et réconciliation après 14 ans de rumination

PHOTO FOURNIE PAR VRAI

Julie Bélanger ne s’en cache pas, elle a entretenu une rancœur envers son ancienne coanimatrice de Deux filles le matin pendant 14 ans, Mélanie Maynard, qui est la nouvelle animatrice de Sucré Salé à TVA. Les deux femmes qui se sont énormément aimées sont, presque du jour au lendemain, devenues rivales. Pourtant complémentaire l’une de l’autre, leur amitié avait à l’époque fait ressortir de vieilles blessures d’enfance qui les ont confrontées. Mais c’est cette confrontation qui leur a permis de faire le travail sur elles-mêmes et de faire la paix avec leurs démons.

«Je t’ai fait mal parce que je n’avais pas la sensibilité, à l’époque, de comprendre ce que tu vivais. [...] Toute cette sensibilité et cette douceur que tu amenais, je n’étais pas capable de la voir comme un plus, comme une complémentarité», a notamment confié Mélanie Maynard, qui n’avait pas reçu son diagnostic de TDAH, à ce moment-là.

Écoutez l'entrevue avec Julie Bélanger, animatrice et productrice au contenu à l’émission de Sophie Durocher via QUB radio :

«Moi, j’essayais juste que tu m’aimes, quelque part. Je me disais: quand je suis parfaite, personne ne peut rien me critiquer. Ça ne marchait pas avec toi. Donc, tout cassait. Et, il fallait que ça casse. Tu as vraiment été un catalyseur dans ma "guérison" [...] c’était nécessaire même», a rétorqué Julie Bélanger avant de lui demander pardon pour avoir «mâcher son vieux bas sale» pendant beaucoup trop longtemps.

L’animatrice qui soufflera ses 50 bougies l’année prochaine entend continuer d’explorer de nouvelles avenues professionnelles. Elle ne ferme d’ailleurs pas la porte à une carrière de productrice.

Décliné en huit épisodes réalisés par Maude Éthier-Boutet, Imparfaite est disponible sur Vrai.