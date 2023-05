Ingérence chinoise: un rapport vraiment, vraiment spécial...

À la lecture de son rapport, je dois avouer que le rapporteur spécial nommé par Justin Trudeau porte bien son nom. Son rapport est vraiment spécial... Il reconnaît la gravité de l’ingérence, mais du même souffle se range du côté des solutions minimalistes.

Surtout, il donne raison à Justin Trudeau sur essentiellement tous les points. D’abord, il rejette la proposition d’enquête publique, la chose parmi toutes qui plaît au gouvernement.

Puis il soutient aussi Justin Trudeau sur le fait que les mécanismes actuels de lutte contre l’ingérence fonctionnent bien. Il n’a eu connaissance d’aucun exemple où le premier ministre ou un ministre aurait manqué de diligence lorsqu’informé de situations problématiques.

La faute des médias

Tant qu’à y être, il rejoint aussi le premier ministre sur sa compréhension du travail des médias dans le dossier de l’ingérence. Les médias ont ameuté le public avec des éléments pris isolément dans des rapports des Services de renseignement. Ils ont présenté des faits et des événements sans fournir tout le contexte.

Il faudrait donc sans délai s’attaquer à la source des fuites. (Exactement ce qu’a annoncé le gouvernement Trudeau). En fait, si l’on se fie au ton du rapport, il faudrait s’attaquer aux sources journalistiques avec plus de vigueur qu’à l’ingérence elle-même.

Pourtant, sans des sources journalistiques comme le Globe and Mail, jamais cet enjeu de l’ingérence chinoise n’aurait été porté à l’attention du public. Jamais les auteurs de l’ingérence ne seraient retrouvés dans l’œil de la tornade. Et jamais nous n’aurions développé la conscience collective du besoin de protéger les institutions démocratiques canadiennes.

Réel et grave

Pourtant le même David Johnston dans son rapport ne nie pas du tout l’importance ou la gravité du phénomène. Je le cite: «Il n’y a aucun doute que les gouvernements étrangers cherchent à influencer des candidats et des électeurs...»

Il reconnaît aussi que l’ingérence étrangère augmente et que la Chine est «particulièrement active» dans ce genre d’activités. Et il constate «de graves lacunes dans la façon dont le renseignement est relayé et traité entre les agences de sécurité et le gouvernement». Très grave, mais pas assez pour donner le grand coup.

Chose certaine, en donnant des bénédictions à Justin Trudeau sur toute la ligne, David Johnston donne aussi raison à Pierre Poilievre. Celui-ci doit se frotter les mains d’avoir attaqué la crédibilité du rapporteur spécial dès le jour de sa nomination. Les conservateurs n’avaient rien ménagé pour le présenter comme un proche de Justin Trudeau et l’associer à la Fondation Trudeau.

Aujourd’hui, l’image renvoyée par ce rapport très favorable au gouvernement accrédite la thèse avancée par le chef conservateur.

Le rapporteur spécial Johnson a probablement raison sur un point. Une enquête publique sur un thème comme l’ingérence finirait par être largement non publique. Tout ce qui touche les services secrets devrait se tenir à huis clos.

Mais ce qui ressort du rapport publié, ce n’est pas cette nuance. C’est plutôt l’impression de protéger le gouvernement Trudeau.