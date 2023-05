Kayakiste disparu: le ratissage le long des berges se poursuit

Le kayakiste de 41 ans de Montréal qui manque à l'appel depuis jeudi dans le secteur de Notre-Dame-du-Portage demeure introuvable. Après la Garde côtière canadienne, la Sûreté du Québec a suspendu ses recherches nautiques. Les policiers poursuivent, toutefois, le ratissage sur les berges.

« Ce dossier-là bien qu’il nous ait été transféré par nos partenaires, on continue à l’enquêter. C’est un dossier qu’on ne ferme pas. Ce matin, par ailleurs, on a encore des policiers qui continuent à sillonner les berges dans le secteur de Cacouna, de Trois-Pistoles et les environs. On continue également au niveau terrain de vérifier, de valider certaines informations ou observations que les riverains nous ont communiquées », explique Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec.

La Sûreté du Québec indique que l’enquête se poursuit dans le dossier de la disparition de Paul Alexander Banko. L’homme serait parti du quai de Notre-Dame-du-Portage en kayak jeudi dernier. Il n’a pas été revu depuis. Sa voiture a été retrouvée dimanche dans le secteur.

Aucun indice n’a été retrouvé jusqu’à présent. C’est pour cette raison que les opérations nautiques ont été suspendues par la Sûreté du Québec.

Si de nouveaux indices sont découverts, le corps de police pourrait relancer les opérations de recherche sur l'eau.

La Sûreté du Québec demande toujours aux riverains du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie de garder l’œil ouvert et de signaler aux autorités tout objet aperçu sur l’eau ou échoué sur les berges.

Rappelons que M. Banko aurait quitté la rive à bord d’un kayak turquoise de marque P & H de modèle Scorpio MV II.

L’homme a les cheveux bruns et les yeux verts. Il mesure 1,78 mètre (5 pieds 10 pouces) et pèse 82 kg (180 livres). Il a un œil tatoué sur le biceps gauche.