Kim Cattrall a trouvé « fascinant » de travailler avec Robert De Niro

Kim Cattrall a adoré travailler sur un film avec Robert De Niro.

L'actrice de Sex and the City a tourné avec la légende hollywoodienne pour la comédie de Laura Terruso, Mon père et moi (About My Father), qui met également en scène l'humoriste Sebastian Maniscalco et l'actrice d'Iron Man, Leslie Bibb. Kim Catrall a révélé à Collider l'une des raisons pour lesquelles elle voulait tourner ce film.

« Je voulais juste vivre l'expérience de travailler avec lui (Robert), de le regarder travailler, d'être dans la même pièce. C'est fascinant. Il est tellement ouvert, il est tellement disponible », a raconté l'actrice de 66 ans.

Elle a décrit aussi la vedette de Raging Bull comme étant « drôle » et quelqu'un qui « ne prend pas les choses au tragique » lorsqu'il fait des erreurs lors d'une prise. « Il n'a pas d'ego. C'est le premier à dire "Bon, j'ai merdé là" – excusez-moi – "J'ai foiré !" Il est le premier à le dire ! » a expliqué Kim Catrall. « Je pense que lorsque d'autres acteurs voient un comédien de cette envergure faire des erreurs, il n'y a pas de place pour l'échec dans ce genre de situation. Et il a toujours été l'un de mes préférés, c'était vraiment excitant », a-t-elle conclu.

Leslie Bibb, également interviewée par le média, a renchéri, décrivant Robert De Niro comme étant « à fond dans le travail ».

« J'ai l'impression que les jeunes ne vont plus autant à l'école d'art dramatique et qu'ils ne regardent plus les vieux films et n’ont pas d’intérêt pour le métier d'acteur. Et lui est tellement passionné par le métier d'acteur. C'était vraiment amusant de baigner dans cette ambiance », a expliqué la comédienne de 48 ans.

Mon père et moi (About My Father) sort dans les salles françaises le 31 mai.