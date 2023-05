La Caisse détient plus de 300 M$ dans des entreprises soupçonnées de bénéficier du travail forcé des Ouïghours

La Caisse de dépôt détient pour 328 millions $ d’investissements dans 12 entreprises chinoises soupçonnées de participer au régime de travail forcé mis en place par Pékin pour opprimer la minorité ouïgoure dans la province du Xinjiang.

De ces 12 placements, les deux plus importants placements sont ceux dans Anta Sports, propriétaire des marques Arc’teryx, Salomon et Wilson (valeur de 135,7 millions $ au 31 décembre) et dans Luxshare Precision, un sous-traitant d’Apple (125,1 millions $).

«On parle de la relocalisation de centaines de milliers de travailleurs ouïghours vers l’intérieur de la Chine», rappelle Mehmet Tohti du Projet de défense des droits des Ouïghours.

«Je pense que la Caisse est complice du génocide [culturel des Ouïghours] parce que c’est impossible de dire “je ne savais pas”», poursuit-il.

Les 12 entreprises en question font partie d’une liste de 50 sociétés chinoises cotées en Bourse accusées par la Coalition for a Prosperous America de bénéficier du travail forcé des Ouïghours.

Stratégie indicielle

Invitée à réagir, la Caisse a assuré qu’elle respectait toutes les sanctions imposées par le Canada aux entreprises étrangères.

«Une petite partie du portefeuille global de la Caisse est construite selon des stratégies de type indiciel et/ou en gestion externe qui pourrait comprendre de petites positions dans des entreprises qui ne font pas l’objet d’une conviction d’investissement spécifique de la CDPQ», a expliqué une porte-parole de l’institution, Kate Monfette.

Dix des 12 entreprises en cause font effectivement partie de l’indice MSCI Marchés émergents.

Relations tendues

M. Tohti croit que la Caisse et les autres grands investisseurs canadiens devraient se retirer immédiatement de la Chine. Il rappelle qu’au-delà de la question du traitement des Ouïghours, le pays est accusé d’avoir tenté de s’ingérer dans des élections, notamment au Canada, et de surveiller ses ressortissants par le biais de «postes de police» établis en sol étranger.

«Dans le contexte de la guerre en Ukraine, tout le monde était contre la Russie et avait une position automatique, immédiate. Avec la Chine, ce n’est pas pareil. On parle d’un génocide qui se passe devant nos yeux et on ne fait rien.»

Témoignant devant le comité spécial sur la relation entre le Canada et la Chine, plus tôt ce mois-ci, l’un des grands patrons de la Caisse, Vincent Delisle, a indiqué que les investissements en Chine représentaient environ 2 % du portefeuille de l’institution, soit 8 milliards $ sur 402 milliards $. C’était 3 % l’an dernier et 4 % en 2020.

Diversification

«Nous voyons la Chine comme un marché qui contribue à notre diversification et à la performance à long terme de nos déposants, alors que son poids dans le PIB mondial frôle déjà les 20 %», a expliqué M. Delisle.

«La plus grande part de nos investissements en Chine, soit 60 %, est faite [...] dans des marchés publics, principalement dans des marchés boursiers. Lorsque la situation change, si des sanctions sont appliquées, nous y adhérons et nous pouvons adapter le portefeuille, nous pouvons nous retirer, nous pouvons vendre une position», a-t-il précisé.

Notons que la Caisse fermera bientôt son bureau à Shanghai. Ses activités seront transférées à Singapour.