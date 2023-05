La CAQ perdue sur l’île de Gilligan

Vendredi, j’ai reçu trois de mes plus vieux amis pour souper.

Des gars passionnés de politique, qui suivent l’actualité de près.

À un moment donné, la conversation est tombée sur la CAQ.

«Non, mais quelle déception! a lancé un de mes amis. Vous ne trouvez pas?»

Tout le monde a acquiescé.

C’était l’un des seuls consensus de la soirée.

Ça, et la qualité des mets indiens que j’avais commandés.

TROISIÈME VOIE, TROISIÈME LIEN

Dans sa chronique de samedi, Joseph Facal a écrit que le gouvernement Legault souffrait de fatigue chronique.

D’essoufflement.

Qu’il était victime de sa propre arrogance.

Je crois, moi, que la CAQ est juste allée au bout de son aventure.

«Montez dans l’autobus de la CAQ, vous allez voir, on va aller plus loin que le Québec n’est jamais allé! L’indépendance représente un saut dans le vide, et le fédéralisme traditionnel ne mène strictement nulle part. Mais l’autonomisme de la CAQ, lui, creusera une troisième voie! Une troisième voie large, solide, moderne, qui nous permettra de contourner tous les pièges dans lesquels le Québec est tombé au cours des dernières décennies!»

Or, il est arrivé avec la troisième voie ce qui est arrivé avec le troisième lien.

C’est parti sur les chapeaux de roues, avec tambours et trompettes, puis ça a rapidement fait pout! pout! pout!...

On est allé demander de nouveaux pouvoirs à Ottawa, Ottawa nous a répondu de manger de la chnoute et on est revenu la queue entre les jambes.

Comme l’Italien, dans la chanson de Dalida, qui pensait devenir une grande star en Amérique, mais qui est revenu dans son village natal fliper des pizzas.

«François, c’est toi là-bas dans le noir? Mais tu pleures, François, tu pleures ! Mais qu’est-ce que tu croyais, devenir comme ça premier ministre d’un Québec libre au sein du Canada? Ne savais-tu pas que ça n’allait pas fonctionner, que ça n’a jamais fonctionné?»

LE JOUR DE LA MARMOTTE

On est monté à bord de la CAQ en pensant faire un beau tour de bateau puis on s’est finalement retrouvés naufragés sur l’île de Gilligan.

C’est ce qui arrive avec la CAQ ces temps-ci.

Elle s’est échouée.

On pensait vivre une aventure exaltante, découvrir des rivages inconnus, explorer de nouveaux horizons, mais le vent a tourné, une vague démographique sans précédent nous a jetés par-dessus bord et on se retrouve à ramasser de la paille pour construire des huttes.

Il y a le capitaine Legault, le millionnaire Fitzgibbon, le professeur Jolin-Barrette, la star Geneviève.

Et le matelot Drainville.

Jour après jour, on pense que nos amis vont réussir à se sortir du cul-de-sac où ils se sont enfoncés, eh bien, non, c’est toujours à recommencer!

Alors en attendant, on se débrouille comme on peut...

À défaut d’avoir atteint les verts pâturages annoncés sur le magnifique prospectus qu’on nous a remis le 1er octobre 2018, on se construit des Lab-École, des maternelles quatre ans et des Maisons des aînés avec les moyens du bord.

Fatigué, le gouvernement Legault?

Non. Juste rattrapé par la réalité.