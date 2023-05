Le bonheur, ça part de soi

Je n’ai que de mauvaises choses à vous écrire aujourd’hui parce que je ne vais pas bien du tout. Mes enfants me tapent sur les nerfs. Leur père me tape autant sur les nerfs. Ma mère qui veut m’aider passe son temps à me faire comprendre que je fais mal les choses et que je ne peux, en conséquence, qu’obtenir de mauvais résultats.

Je travaille dans un commerce et je déteste tout autant mes collègues de travail que les clients qui se présentent à ma caisse. Certains jours je leur lancerais dans la figure tout ce qui est à ma portée. Mais je sais que si je fais ça, je vais perdre ma job, et ça, je ne peux pas me le permettre.

Qu’est-ce qu’on fait dans une situation comme la mienne, quand on se lève chaque matin avec une boule au ventre qui ne fait que grossir au fur et à mesure de la journée, et qui finit par gâcher toutes mes soirées en famille tellement je suis d’une humeur massacrante avec mon chum et nos enfants ? Si personne ne fait rien, ça va péter !

Fille en déprime

C’est à vous de poser le premier geste important en consultant votre médecin qui pourra évaluer l’ensemble de votre condition qui me semble aller vers la dépression. Et ça urge !