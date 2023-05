Le rappeur américain Fetty Wap condamné à six ans de prison pour trafic de drogue

Le rappeur américain Fetty Wap, connu pour son tube "Trap Queen", a été condamné mercredi à six ans de prison pour trafic de drogue par un tribunal fédéral près de New York, a annoncé la justice américaine.

William Junior Maxwell II, 31 ans, avait été arrêté fin octobre 2021 par la police fédérale (FBI), au Citi Field, un stade de base-ball de l'arrondissement du Queens à New York, où il devait se produire lors d'un festival.

Il avait plaidé coupable en août 2022 et attendait de connaître sa peine, qui a été prononcée mercredi par une juge du tribunal fédéral de Central Islip, à Long Island.

Le rappeur a été condamné à six ans de prison pour distribution de cocaïne, dans le cadre d'un trafic de plus grande ampleur pour lequel cinq autres personnes avaient été arrêtées, dont un surveillant de prison.

Né à Paterson, dans l'État du New Jersey voisin de New York, Fetty Wap a connu la notoriété avec son tube "Trap Queen" en 2015, une histoire d'amour et de trafic de drogue dans laquelle il chante et rap.

Avec ce morceau, il s'était hissé à la deuxième place du Billboard Hot 100, un classement de référence aux États-Unis.

Handicapé depuis l'enfance par un glaucome, qui lui avait fait perdre l'usage d'un œil, il avait affiché son handicap sur la pochette de son album intitulé "Fetty Wap".

Selon la justice américaine, le rappeur faisait partie "d'une organisation qui a distribué plus de 100 kilogrammes de cocaïne, d'héroïne, de fentanyl et de crack à travers Long Island et le New Jersey", entre juin 2019 et juin 2020.

La drogue provenait de la côte ouest-américaine et transitait vers la côte est via courrier postal ou caché dans des véhicules, selon un communiqué du parquet fédéral.

Selon les procureurs, les perquisitions ont permis de récupérer environ 1,5 million de dollars en espèces, 16 kg de cocaïne, deux kg d'héroïne, des pilules de fentanyl et des armes à feu.

Une fois purgée sa peine, Fetty Wap fera aussi l'objet d'une période de libération surveillée pendant cinq ans.