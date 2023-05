Le salaire de la gouverneure générale du Canada a augmenté de 48 000$ depuis 2019

OTTAWA – La gouverneure générale Mary Simon empoche cette année 9500$ d’augmentation de salaire, ce qui porte son salaire à 351 600$ annuel.

C’est ce qu’a appris la Fédération canadienne des contribuables (FCC) auprès du Bureau du Conseil privé. Ceci porte à 48 800$ le total d’augmentation salariale consentie à la représentante de la monarchie depuis 2019. Cette année-là, la prédécesseur de Mme Simon, Julie Payette, avait touché 302 800$.

« Le gouvernement fédéral peut-il sérieusement prétendre que les 48 800 dollars supplémentaires versés au gouverneur général représentent une plus-value pour les contribuables ? a questionné Nicolas Gagnon, directeur Québec pour la FCC. Le gouvernement continue d'approuver sans débat des augmentations de salaire faramineuses à ses hauts fonctionnaires alors que les Canadiens se demandent s'ils pourront payer leur épicerie cette semaine.»

Le généreux salaire monarchique s’ajoute à tous les bénéfices accordés aux représentants du roi Charles III au pays, dont le remboursement de leurs frais d’habillement qui s’élèvent déjà à 38 000 $ uniquement pour les 16 premiers mois de mandat de Mme Simon. À elles deux, Mme Simon et Mme Payette ont bénéficié de près de 90 000$ de fonds publics pour s’habiller, apprenait-on la semaine dernière.

«Pourquoi la gouverneure générale a-t-elle besoin d'une augmentation de salaire alors qu'elle peut facturer aux contribuables tous les vêtements de luxe et le bœuf Wellington qu'elle désire ? s’insurge M. Gagnon. Il est grand temps que le gouvernement mette fin aux augmentations excessives et aux avantages indécents de la gouverneure générale.»

Nourris, logés, blanchis et promenés de par le monde tout au long de leur mandat aux frais des contribuables, les vice-rois et reines continuent de bénéficier des largesses du trésor public à leur départ, puisqu’ils touchent 150 000$ par an de pension à vie, quelle que soit la durée de leur mandat. Ils bénéficient en plus d’un fond de plus de 200 000$ par an à vie pour leurs œuvres de charité.

En 2021, le Journal calculait que la monarchie coûtait aux Canadiens quelque 67 millions $ par an.

Évolution du salaire depuis 2019

2019: 302,800 $

2020: 310,100 $

2021: 328,700 $

2022: 342,100 $

2023: 351,600 $