PHOTOS : les adieux de Tina Turner au public montréalais

Avant de se retirer de la vie publique, Tina Turner avait fait le tour du monde une dernière fois pour saluer ses fans aux quatre coins de la planète. Et c’est en décembre 2008 que la chanteuse a fait ses adieux au public montréalais, deux fois plutôt qu’une.

Proud Mary, The Best, River Deep – Mountain High, What’s Love Got to Do with It, Private Dancer... tous les hits figuraient au programme des deux derniers concerts donnés par Tina Turner en sol québécois, les 8 et 10 décembre 2008. La star avait foulé les planches d’un Centre Bell plein à craquer pour ce dernier tour de piste souligant à la fois ses grands adieux et ses cinq décennies de carrière.

Visiblement en forme – autant vocale que physique –, la chanteuse alors âgée de 69 ans a, au total, soufflé près de 30 000 mélomanes déplacés pour voir leur idole. « Toujours une bombe », titrait alors Le Journal.

Ceux qui y étaient en gardent assurément un souvenir impérissable. Les autres peuvent toujours se rabattre sur la captation de cette tournée, commercialisée l’année suivante.

La chanteuse est décédée hier à l'âge de 83 ans.