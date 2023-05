Les Alouettes misent aussi sur un bijou à polir au poste de quart-arrière

Un peu tout le monde s’accorde pour dire que l’attaque des Alouettes sera dirigée par le quart-arrière Cody Fajardo en 2023, mais le club montréalais mise sur une intéressante profondeur à ce poste-clé, avec notamment la présence du jeune Davis Alexander.

«C’est l’équipe de Cody présentement et je fais tout ce que je peux pour apprendre le plus possible de lui», a sagement indiqué Alexander, notant que le vétéran quart-arrière connaissait le système offensif de l’entraîneur-chef Jason Maas avant même le début du camp d’entraînement à Trois-Rivières.

À moins d’un changement de plan, Fajardo ne sera pas utilisé lors du premier match préparatoire des Alouettes face au Rouge et Noir, vendredi soir, à Ottawa. L’occasion sera belle pour Alexander, 24 ans, de se faire valoir, tout comme pour les autres quarts Caleb Evans et Mike Glass III.

«On veut offrir des répétitions à chacun afin d’être en mesure de bien évaluer tout le monde», a précisé Maas, concernant les substituts au poste de quart.

Dans les bonnes grâces de Maciocia

Déjà, on sait que le directeur général Danny Maciocia aime beaucoup Alexander. Il n’a d’ailleurs pas hésité à lui offrir une prolongation de contrat, en février. En 2022, l’athlète originaire de Gig Harbor, dans l’État de Washington, avait fait bonne impression durant le dernier match de la saison régulière, face aux Argonauts de Toronto, quand il avait pris la relève de Dominique Davis dans une victoire de 38 à 33.

«Nous avons beaucoup parlé durant l’entre-saison. Je sens que j’ai son support et qu’il a confiance en moi», a dit le quart-arrière au sourire contagieux, à propos de sa relation avec Maciocia.

Martin Chevalier / JdeM

«C’est un jeune que j’aime beaucoup et je pense qu’il a tout un avenir, vient qualifier le directeur général. Il faut investir en lui... J’ai énormément confiance et j’en ai vu des jeunes quarts dans ma vie, que ce soit Anthony Calvillo, Ricky Ray ou Jason Maas. Quand je regarde Davis Alexander, je vois un très beau potentiel.»

Besoin d’une opportunité

Maciocia parle d’un quart-arrière au bras puissant, un athlète fort physiquement et mentalement. Il admet avoir un bon pressentiment pour celui qui portait les couleurs de l’Université Portland State de 2017 à 2021. Le DG croit non seulement qu’Alexander peut s’établir dans la Ligue canadienne de football, mais qu’il pourrait même attirer l’attention de certains clubs de la NFL éventuellement.

«Il sortait d’une école moins en vue et je ne pense pas qu’il ait profité de la même visibilité que certains autres ayant été repêchés [dans la NFL], a estimé Maciocia. Parfois, ces gars-là ont seulement besoin d’une opportunité qui ne s’est jamais présentée auparavant. C’est le genre de joueur qui, s’il devait devenir le partant ici un jour et qu’il performe comme je pense qu’il peut le faire, pourrait voir une porte s’ouvrir.»

«Je prends ça une étape à la fois, a pour sa part affirmé Alexander, évitant de remettre en doute l’ordre établi. Évidemment, je suis dédié aux Alouettes de Montréal pour le moment et je ne me fixe pas un objectif personnel. Le but est de faire ce que je peux pour aider l’équipe à gagner. C’est l’équipe qui passe en premier, sans aucun doute.»