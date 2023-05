Matthew Tkachuk marque encore le but gagnant et les Panthers éliminent les Hurricanes en quatre matchs

Les Panthers, la dernière équipe qualifiée pour les séries dans l’Association de l’Est, ont poursuivi leur parcours féérique. Après les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto, ils ont fait tomber les Hurricanes de la Caroline, trois des quatre premières formations au classement général.

Pour une première fois depuis 1996, les Panthers retourneront donc en grande finale. Ils prieront pour un sort plus joyeux qu’à leur première danse où ils avaient perdu en quatre matchs contre Patrick Roy et l’Avalanche du Colorado.

En finale de l’Est, les Panthers ont balayé les Hurricanes. Dans ce quatrième match, ils ont signé un gain de 4 à 3. Pour une quatrième fois, ils ont gagné avec une différence d’un seul but. Et pour une troisième fois, Matthew Tkachuk a marqué le but vainqueur.

Auteur des deux buts en prolongation lors des deux premiers matchs à Raleigh, Tkachuk a opéré sa magie en déjouant Frederik Anderson alors qu’il ne restait que quatre secondes à jouer en troisième.

« Je savais qu’il ne restait pas beaucoup de temps, a dit Tkachuk en entrevue sur la glace à Sportsnet après la rencontre. Bennett a fait un bon écran sur ce jeu. Je suis tellement heureux. C’est un sentiment incroyable. Mais nous n’avons toujours pas terminé notre parcours. »

Jordan Staal, le capitaine des Hurricanes, avait placé son équipe dans le pétrin en écopant d’une punition avec 57 secondes au cadran. Il a fait trébucher le défenseur Gustav Forsling alors qu’il était derrière le but de son gardien.

Les Panthers lui ont fait payer cette punition discutable en obtenant un deuxième but, les deux par Tkachuk, dans ce match en supériorité numérique.

Brind’Amour a contesté le but gagnant pour une obstruction de Bennett contre Andersen, mais il n’a pas gagné sa cause.

Les Hurricanes avaient créé l’égalité 3 à 3 en fin de troisième période grâce à un but de Jesper Fast.

Un écart minime

Un balayage frappe toujours l’imaginaire, surtout dans une finale d’association. Mais cette série était plus corsée que le résultat final ne l’indique.

Paul Maurice et ses joueurs ont porté un dur coup pour le moral des « Canes » en gagnant les deux premiers matchs au PNC Arena de Raleigh en prolongation. La victoire lors du marathon de quatre prolongations dans le match initial a probablement galvanisé la confiance des Panthers.

Bobrovsky a connu un autre départ de qualité avec 36 arrêts. Le numéro 72 a joué dans la tête des Hurricanes en n’accordant que six petits buts en quatre matchs.

L’histoire se répète

Gagnants de la Coupe Stanley en 2006, les Hurricanes participaient à la finale de l’Est pour une troisième fois depuis leur conquête. Les trois fois, ils ont subi l’affront d’un balayage. Les Penguins (2009) et les Bruins (2019) avaient aussi sorti le balai.

Rod Brind’Amour a été un témoin privilégié des trois éliminations en quatre En 2009, il portait le « C » de capitaine, alors qu’en 2019 et 2023, il était derrière le banc comme entraîneur en chef.

Slavin sonné

Les Hurricanes ont perdu un quatrième match d’affilée contre les Panthers. Sur le plan médical, ils ont aussi encaissé deux pertes dans cette dernière rencontre.

Jaccob Slavin a quitté la rencontre dès les premières secondes du match après une percutante mise en échec de Sam Bennett. L’ailier des Panthers l’a frappé d’un coup d’épaule dans la poitrine, mais la tête de Slavin a cogné contre la bande avant de toucher la glace. Le défenseur a tenté de se relever rapidement, mais il n’y est pas parvenu. Il a fort probablement subi une commotion cérébrale.

Stefan Noesen s’est aussi blessé dans cette rencontre. Brind’Amour devait donc jongler avec onze attaquants et cinq défenseurs.