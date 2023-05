Les Sabres règlent un dossier important

Les Sabres de Buffalo ont consenti une prolongation de contrat d’un an à leur capitaine, l’attaquant Kyle Okposo, mercredi.

Le directeur général Kevyn Adams a confirmé le tout dans un communiqué.

Okposo, dont l’énorme entente de sept saisons et 42 millions $ était sur le point de venir à échéance, touchera un salaire de 2,5 millions $ en 2023-2024. Il pourrait mettre la main sur 500 000 $ additionnels si les Sabres remportent la Coupe Stanley.

«Je manque de qualificatifs pour illustrer à quel point c’est une bonne personne, a lancé Adams au sujet du vétéran de 35 ans. Il transmet à merveille le message de [l’entraîneur-chef] Don Granato et du personnel d’entraîneurs.

«Il est un homme altruiste qui a été en mesure de servir de mentor pour plusieurs joueurs. Je l’ai souvent vu : jour après jour, quand quelqu’un ne se sent pas bien pour quelconque raison, il va se confier à lui. Je crois que nous sommes chanceux de pouvoir compter sur lui.»

Okposo a connu une carrière pour le moins atypique. Repêché au septième échelon de l’encan de 2006 par les Islanders de New York, il a passé ses neuf premières campagnes dans la Grosse Pomme.

Après avoir récolté 22 buts et 64 points en 2015-2016, le natif du Minnesota est devenu libre comme l’air et c’est à ce moment que les Sabres lui ont offert le pactole.

Avec l’équipe de Buffalo, Okposo n’a atteint le plateau des 20 filets qu’à une reprise et n’a jamais obtenu 50 points en une campagne. L’arrivée de Granato à la barre de l’équipe lui a cependant donné un second souffle et il a été nommé capitaine avant la saison 2022-2023.

«Je suis extrêmement fier de faire partie de ce groupe et de voir tout le chemin que nous avons parcouru, a déclaré Okposo. Nous sommes devenus une équipe. Ç’a commencé à l’extérieur de la patinoire, puis tranquillement c’est devenu une réalité sur la glace.»

Il a inscrit 11 buts et 28 points en 75 matchs durant la première campagne où il a abordé le «C». En carrière, Okposo a récolté 230 buts et 592 points en 984 duels.