Meurtre de Claudia Iacono: dernier adieu à la belle-fille d’un mafioso notoire

Victime d’un meurtre aussi retentissant que choquant la semaine dernière à Montréal, la belle-fille du défunt mafioso Moreno Gallo, Claudia Iacono, a été conduite à son dernier repos mercredi après-midi.

• À lire aussi: La victime de meurtre est la conjointe du fils d'un important mafieux

• À lire aussi: «Le crime organisé a franchi une frontière qu’on pensait intouchable»

• À lire aussi: Abattue dans sa voiture: «Elle était bel et bien la personne visée»

Plusieurs dizaines de personnes ont assisté aux funérailles de la femme de 39 ans à l’église Saint-Viateur, dans l’arrondissement d’Outremont, à Montréal.

Au terme des obsèques qui ont duré 75 minutes, le cercueil renfermant la dépouille de la femme d’affaires a été placé dans le corbillard. Il devrait être porté en terre au cours des prochaines heures.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Comme c’est toujours le cas lors de funérailles d’une personne associée de près ou de loin avec le crime organisé, plusieurs policiers en civil observaient discrètement les lieux, munis de caméra vidéo, appareil photo et longue-vue.

Claudia Iaconno a connu une fin tragique le 16 mai dernier, en fin d’après-midi alors qu’elle arrivait à bord de son véhicule à son salon de beauté situé sur la rue Jean-Talon, dans le quartier Côte-des-Neiges.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Un tireur a surgi de nulle part avant d’ouvrir le feu à courte de distance en direction de la mère de famille. Au moins six projectiles ont été tirés sur la victime, qui est morte sur les lieux.

Quant au suspect, il a pris la fuite après avoir accompli sa sale besogne et n’a toujours pas été arrêté.

Thierry Laforce / Agence QMI

Selon nos informations, Claudia Iacono aurait été suivie dans les jours précédant le meurtre. D’ailleurs, le jour du crime, le tueur aurait attendu pendant de longues minutes que sa victime arrive à son salon de beauté avant de passer à l’acte.

Claudia Iacono est la femme d’Anthony Gallo, l’un des fils du défunt mafieux Moreno Gallo, assassiné en novembre 2013 dans un restaurant d’Acapulco, au Mexique.

Avant sa mort, Moreno Gallo était reconnu pour avoir manqué de loyauté au parrain de la mafia montréalaise de l'époque, Vito Rizzuto.

Selon nos sources, le meurtre de Claudia Iacono pourrait avoir été commis en riposte à la tentative de meurtre dont a été victime le co-chef de la mafia montréalaise, Leonardo Rizzuto, le 15 mars dernier à Laval.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Mais en ordonnant l’assassinat de la femme d’affaires, les commanditaires du meurtre ont transgressé une loi non écrite au sein du crime organisé, selon laquelle on ne s’en prend pas aux enfants et aux femmes.